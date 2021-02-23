23 февр. 2021 г., 16:51
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News Code: 84241258
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Каани: мы с гордостью продолжаем путь генерала Сулеймани

Каани: мы с гордостью продолжаем путь генерала Сулеймани

Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Мы с гордостью продолжаем путь бывшего командующего «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, заявил командующий силами «Кудс» (КСИР) Исмаил Каани.

"Американцы должны рационально отказаться от вражды с нашей нацией, потому что любая угроза против нас превратилась для нас в лучшую возможность", сказал генерал Каани.

Командующий силами Кудс заявил, что генерал Сулеймани вел непосредственную борьбу с террористами, отметив, что американцы должны понять, как угнетенные люди приветствовали Сулеймани, которого они называли террористом, после его мученической смерти. "Путь Сулеймани остается, и его путь - школа воспитания свободных людей", подчеркнул он.

"Сопротивление живо в мире и по-прежнему будет продолжаться", указал Каани.

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