Каани: мы с гордостью продолжаем путь генерала Сулеймани

"Американцы должны рационально отказаться от вражды с нашей нацией, потому что любая угроза против нас превратилась для нас в лучшую возможность", сказал генерал Каани.

Командующий силами Кудс заявил, что генерал Сулеймани вел непосредственную борьбу с террористами, отметив, что американцы должны понять, как угнетенные люди приветствовали Сулеймани, которого они называли террористом, после его мученической смерти. "Путь Сулеймани остается, и его путь - школа воспитания свободных людей", подчеркнул он.

"Сопротивление живо в мире и по-прежнему будет продолжаться", указал Каани.