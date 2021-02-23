Культурный представитель посольства Ирана в Азербайджанской Республике Горбанали Пурмарджан на этом мероприятии заявил: "Новруз считается одним из ритуалов, который в силу своего распространения может повлиять на культуру и дипломатию".

По его словам, новруз и персидский язык являются средством иранской дипломатии.

Преподаватель университета Аль-Бируни в Афганистане Насир Ариан также в этой конференции заявил, что новруз должен превратиться в общий диалог стран региона. "Персидский язык является общим языком региона и новруза, мы можем воспользоваться персидским языком как связующее звено между региональными странами", добавил он.



Замминистра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мохаммад Хасан Талебиан заявил, что новруз – один из нематериальных культурных наследий, который внесен в Список всемирного наследия в 2009 году и объединяет различные этнические группы в разных странах.

Он добавил, что Новруз считается эффективной возможностью культурного обмена: "Этот ритуал уходит корнями в древнюю иранскую культуру, и на протяжении многих лет был эффективный потенциал в установлении коммуникации с другими странами".

Новруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских народов. В современное время новруз отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз. Кроме Ирана и Афганистана, как государственный праздник Новруз отмечается 21 марта в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане.

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