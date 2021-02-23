Рабии призвал США к немедленному выполнению резолюции 2231 ООН

Он отметил, что Белый дом признался в провале политики максимального давления на Иран.

"Мы приостановили выполнять дополнительный протокол к соглашению с МАГАТЭ согласно закону, принятым парламентом. В случае возвращения США и других сторон к своим обязательствам по СВПД, мы готовы вернуть к выполнению своих обязательств", заявил Рабии.

Указав на недавнее соглашение Ирана с МАГАТЭ, он отметил, что в то время, когда действие Дополнительного протокола было приостановлено, уровень сотрудничества Ирана и МАГАТЭ, мы попытались не повредить доверию международного сообщества.

Он выразил надежду на действие администрации США, как она говорит на практике. "Мы готовы возобновить дипломатию со странами-членами ядерной сделки, чтобы гарантировать тщательное и подробное выполнение СВПД", добавил Рабии.

Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ с наступлением 23 февраля по местному времени.

В связи с этим 20-21 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершил визит в Тегеран, по итогам которого сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания". В соответствии с соглашением МАГАТЭ продолжит "необходимую" верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает, в том числе, приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.

В конце 2020 года в Иране приняли закон, который обязывает власти приостановить выполнение предполагающего расширенные проверки дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ. В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций — контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.

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