США и западные страны нарушили права человека: глава судебной власти

"Так называемые защитники права человека и юристы мира должны навестить наших ветеранов, которые уже 30 лет потерпели боль от химического оружия", заявил Раиси, выступая с речью на конференции по правовым-международным требованиям Священной обороны. Он также назвал длинным список политической, оружейной и финансовой помощи Саддаму во время навязанной войны.

По его словам, безусловно, это преступление, совершенное с участием империалистических стран, должно быть рассмотрено справедливым судом.

Помощник и высший советник верховного Лидера генерал Яхья Сафави ранее сообщил о начале международной конференции по правовым-международным требованиям Священной войны 23 февраля.

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