Российский эксперт: полное присутствие Ирана в Евразии будет менять Ближний Восток

«Если раньше Евразийский экономический союз рассматривался как проект интеграции стран бывшего Советского Союза, то теперь с участием Тегерана этот союз выходит за пределы постсоветского пространства», - отметил он.

«После своего недавнего визита в Москву спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Тегеран скоро начнет подготовку к вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве постоянного члена. Иран начал переговоры о полноправном членстве в союзе, и предварительная работа по полноправному членству Ирана в союзе будет завершена в течение двух недель», - сказал эксперт.

«Объективно Иран сейчас, как член Евразийского экономического союза, не только выводит партнерство на уровень стратегического союзника, но и с самого начала пересекает свои границы через Персидский залив, так что ситуация на Ближнем Востоке как все резко будет меняться», - заключил он.