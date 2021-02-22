Сегодня весь дополнительный доступ МАГАТЭ к ядерным объектам будет в Иране приостановлен

«По состоянию на 12 часов ночи у нас нет никаких обязательств, помимо гарантий, и необходимые инструкции были даны ядерным объектам», - сказал он.

Дипломат также заявил, что отныне сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ будет продолжаться только на основе гарантийных обязательств до тех пор, пока отмена санкций практическим и ощутимым образом не создаст для Ирана почву для возврата к осуществлению этих мер.

«Целью продолжения необходимой проверки и мониторинга, изложенной в параграфе 2 заявления, является то, что Иран должен записать и хранить в течение трех месяцев информацию об определенных мероприятиях по мониторингу, указанному в приложении», - отметил он.

«Если санкции будут полностью отменены в течение 3 месяцев, Иран предоставит эту информацию МАГАТЭ, в противном случае информация будет удалена навсегда», - заключил он.