Лидер: литература США и Европы о сокращении обязательств Ирана высокомерна и несправедлива

Далее приводятся его слова.

С первого дня и надолго Исламская Республика выполняла свои обязательства в соответствии с учением ислама, но стороной, которая не выполнила свои обязательства с первого дня, были эти четыре страны. Следовательно, им нужно сделать выговор и привлечь к ответственности.

Когда США вышли из ядерной сделки, а другие присоединились к нему, наше правительство не отступило от обязательств и постепенно уменьшило некоторые из них, которые, конечно, также обратимы, если они выполнят свои обязательства.

Между тем международный «сионистский клоун» постоянно говорит, что мы не позволим Ирану получить ядерное оружие, а ему нужно сказать, что, если Исламская Республика решит приобрести ядерное оружие, ему и его союзникам нельзя будет помешать.

Что мешает Исламской Республике создать ядерное оружие - это исламская мысль и принципы, запрещающие создание любого оружия, ядерного или химического, которое убивает простых людей.

Убивать мирных жителей и ни в чем не повинных людей - это путь американцев и Запада, и Исламская Республика не принимает этот подход и поэтому не думает о ядерном оружии.

Но мы полны решимости приобрести ядерный потенциал, соизмеримый с потребностями страны, и, следовательно, предел обогащения Ирана не ограничится до 20% и будет столько, сколько страна нуждается, например, для ядерной силовой установки или других работ, которые могут требовать обогащение до 60%.

Конечно, существует многолетнее соглашение о том, что если они будут действовать, мы будем действовать в течение того же количества лет, но запад очень хорошо знает, что мы не ищем ядерного оружия.

Проблема ядерного оружия - это оправдание, они даже выступают против нашего доступа к обычным вооружениям, потому что хотят забрать компоненты власти у Ирана.

Обогащение не может быть начато в тот день, но должно быть подготовлено к сегодняшнему дню для будущего.

Запад хочет, чтобы Иран нуждался в ней в тот день, когда ему понадобится ядерная энергия, и они хотят использовать эту потребность как средство навязывания, принуждения и шантажа.

Исламская Республика не отступит в ядерной проблеме, как в других вопросах, и будет энергично двигаться вперед в направлении того, что отвечает интересам и потребностям страны сегодня и завтра.