Планируется экспорт 140 000 тонн изюма до конца года из Ирана

«Согласно статистике заместителя министра садоводства Министерства сельскохозяйственному джихаду, в этом году в стране произведено 285 тысяч тонн переработанного и очищенного изюма», - сказал он.

«Согласно таможенной статистике Исламской Республики Иран, в 2018 году было экспортировано около 113 500 тонн изюма на сумму 152 млн. 937 тысяч долларов, а в 2019 году - около 120 000 тонн изюма на сумму 164 млн. и 271 тысячу долларов», - отметил он.

По данным ИРНА, в этом году прогнозируется общий объем производства 24 млн. 750 тысяч тонн различных садовых товаров, из которых около 12 млн. тонн изюма.