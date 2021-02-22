Возвращение США в СВПД невыгодно без практической отмены санкций: парламент

«Благодаря сопротивлению и терпение трудностей и проблем народом, политика репрессивных санкций и максимальному давлению преступных Соединенных Штатов против Исламской Республики Иран потерпела неудачу. Мир увидел, что еще один злой и иррациональный американский президент оказался на свалке истории, но по милости Бога Исламская Республика Иран, опирающаяся на глубокую поддержку народа, по-прежнему силна. Глобальное высокомерие знает, что возвращение или невозвращение Соединенных Штатов в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не повлияет на сопротивление людей, а их возвращение в ядерную сделку без практической отмены санкций не только невыгодно, но и вредно», - говорится в заявлении.