Иран и Южная Корея договорились о передаче замороженных валютных ресурсов

На этой встрече были достигнуты необходимые договоренности относительно перевода ресурсов в намеченные пункты назначения и были оглашены решения Центрального банка относительно объема переводимых ресурсов и банков назначения в Корею.

Согласно ИРНА, глава Центрального банка Абдол Насер Хеммати, недавно объявил, что «Южная Корея должна оплачивать ресурсы Ирана через Соединенные Штаты, но у этой страны нет желания».

По данным информационного агентства Yonhap, общий долг Южной Кореи перед Ираном составляет 9 миллиардов 200 миллионов долларов.