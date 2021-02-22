22 февр. 2021 г., 14:30
Journalist ID: 2388
News Code: 84239754
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Иран и Южная Корея договорились о передаче замороженных валютных ресурсов

Иран и Южная Корея договорились о передаче замороженных валютных ресурсов

Тегеран, 22 февраля, ИРНА - Глава Центрального банка Ирана и посол Южной Кореи в Тегеране договорились на встрече, проведенной по запросу посольства Южной Кореи, о том, как перевести и использовать часть банковских ресурсов Ирана в Южной Корее.

На этой встрече были достигнуты необходимые договоренности относительно перевода ресурсов в намеченные пункты назначения и были оглашены решения Центрального банка относительно объема переводимых ресурсов и банков назначения в Корею.

Согласно ИРНА, глава Центрального банка Абдол Насер Хеммати, недавно объявил, что «Южная Корея должна оплачивать ресурсы Ирана через Соединенные Штаты, но у этой страны нет желания».

По данным информационного агентства Yonhap, общий долг Южной Кореи перед Ираном составляет 9 миллиардов 200 миллионов долларов.

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