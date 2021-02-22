Роль Ирана на выставке Dubai Expo 2020

Как сообщает ИРНА, павильон Исламской Республики Иран будет на выставке Dubai Expo 2020 с 1 октября 2021 года по 31 апреля 2022 года. Девиз павильона Исламской Республики Иран на выставке Expo 2020 в Дубае, Иран, - «древняя и стабильная цивилизация, разнообразие этнических групп и множество наций».

Стратегическая цель павильона Исламской Республики Иран - привлечение международных инвесторов в сектор экономики Ирана.

Цели, возможности и перспективы посещения этого павильона заключаются в том, чтобы воспользоваться бизнес-возможностями, созданными в павильоне, который, по оценкам, посещают 25 млн человек, около восьмидесяти процентов из которых являются иностранцами.

Привлечение инвесторов, привлечение обычных и специальных туристов и маркетинг оздоровительного туризма, маркетинг ведущих брендов страны, брендинг иранских продуктов и проведение специализированных дополнительных выставок - вот некоторые из программ Dubai Expo.