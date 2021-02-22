Иранский чиновник подверг критике политическую позицию совета по правам человека ООН

«Фестиваль ООН по правам человека стартует сегодня, но йеменские и палестинские женщины и дети не надеются на прекращения их «трауру по правам человека», написал он в Twitter.

«Такие встречи не вызовут улыбки на лице человечества, если, если свободные страны не ослабят хватку империалистических государств за шею прав человека», добавил он.

46-я сессия Совета по правам человека пройдет с 22 февраля по 23 марта, в которой будут обсуждены такие вопросы, как права детей, право на здоровье в чрезвычайных ситуациях, равный доступ к вакцинам. , борьба с расовой дискриминацией и права доступа на питание, право на окружающую среду, право на надлежащее жилище и укрепление прав инвалидов.

Данная сессия пройдет в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian