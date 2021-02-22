22 февр. 2021 г., 12:59
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Иранский чиновник подверг критике политическую позицию совета по правам человека ООН

Иранский чиновник подверг критике политическую позицию совета по правам человека ООН

Тегеран, 22 февраля, ИРНА – В преддверии начала заседания совета по правам человека ООН, секретарь штаба по правам человека судебной власти Ирана Мохаммад Багери Кани подверг критике политическую позицию данного совета.

«Фестиваль ООН по правам человека стартует сегодня, но йеменские и палестинские женщины и дети не надеются на прекращения их «трауру по правам человека», написал он в Twitter.
«Такие встречи не вызовут улыбки на лице человечества, если, если свободные страны не ослабят хватку империалистических государств за шею прав человека», добавил он.
46-я сессия Совета по правам человека пройдет с 22 февраля по 23 марта, в которой будут обсуждены такие вопросы, как права детей, право на здоровье в чрезвычайных ситуациях, равный доступ к вакцинам. , борьба с расовой дискриминацией и права доступа на питание, право на окружающую среду, право на надлежащее жилище и укрепление прав инвалидов.
Данная сессия пройдет в формате видеоконференции из-за распространения коронавируса.

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