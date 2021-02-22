Зариф: Саудовская Аравия не может победить Йемен

«Саудовская Аравия не может добиться военной победы в Йемене или добиться путем переговоров того, чего она не смогла добиться военным путем», добавил Зариф.

Он назвал нападение Израиля на Иран «самоубийством» для сионистского режима.

«Соседи Ирана совершили ошибку, позволив Израилю втянуть конфликт на их территорию, и вскоре режим лишится безопасности этих стран и не сможет их защитить», подчеркнул иранский министр иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана назвал цель Исламской Республики в Сирии борьбой с терроризмом. «Израиль должен понимать, что политика поддержки террористических групп не остается без ответа», добавил Зариф.

Говоря о развитии ситуации в Ливане, Зариф заявил: «Иран поддерживает соглашение ливанских групп, и ни одна страна не может навязать ливанцев какое-то соглашение».

По его словам, Иран после взрыва в порту Бейрута предлагал оказать помощь Ливану, но давления США мешали иранской помощи.

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