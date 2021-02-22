Иран и МАГАТЭ выступили с совместным заявлением о проверке ядерной деятельности страны

Согласно данным ИРНА, в заявлении, копия которого была опубликована на сайте Международного энергетического агентства, говорится, что МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана подчеркнули дух взаимного доверия, который привел к опубликованию совместного заявления в Тегеране от 26 августе 2020 года.

"Организация по атомной энергии Ирана объявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что приостановит добровольные действия Ирана в рамках Совета МАГАТЭ от 23 февраля 2021 года в соответствии с резолюцией Исламской консультативной ассамблеи, озаглавленной «Закон о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа" - говорится в заявлении.

Соответственно, для того, чтобы МАГАТЭ могло продолжить свою деятельность по проверке и мониторингу в Иране, было согласовано:

1. Иран продолжает, без ограничений, осуществлять Соглашение о гарантиях по-прежнему.

2- На основе временного двустороннего технического соглашения, которое соответствует иранскому законодательству, МАГАТЭ продолжит необходимую деятельность по мониторингу и проверке в течение 3 месяцев (согласно прилагаемому техническому списку).

3. Достигнутое соглашение будет постоянно пересматриваться, чтобы убедиться, что оно работает по назначению.