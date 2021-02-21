Единственный способ противостоять односторонним действиям США - объединение наций: Рухани

Президент назвал отношения между Ираном и Турцией как две важные и влиятельные страны в регионе, хорошими и развивающимися, и подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества и отношений между Тегераном и Анкарой для борьбы с общими угрозами, а также для решения проблем региона.

Подчеркнув необходимость повышения уровня торгово-экономических отношений между двумя странами путем внесения поправок в преференциальное торговое соглашение, Рухани отметил ускорение реализации договоренностей шестой сессии Высшего совета сотрудничества Иран-Турция и готовность Ирана принять 28-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, объявленное в ближайшее время.

«Отмена санкций Соединенными Штатами является законным и разумным требованием Ирана, что мы подчеркивали весной, и Иран вернется к своим обязательствам, сняв санкции. Стратегия Ирана, как неоднократно заявлялось, будет заключаться в том, чтобы взаимном понимании», - сказал он.