21 февр. 2021 г., 17:22
Journalist ID: 2388
News Code: 84237669
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Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Зарифом

Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Зарифом

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший вчера вечером в Тегеран, встретился с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии, усилия МАГАТЭ по решению вопросов между двумя странами, а также сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ в рамках гарантий являются одними из наиболее важных вопросов, обсуждаемых в ходе встречи между министром иностранных дел и генеральным директором МАГАТЭ.

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