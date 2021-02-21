Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Зарифом

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший вчера вечером в Тегеран, встретился с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии, усилия МАГАТЭ по решению вопросов между двумя странами, а также сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ в рамках гарантий являются одними из наиболее важных вопросов, обсуждаемых в ходе встречи между министром иностранных дел и генеральным директором МАГАТЭ.