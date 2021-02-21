Российский эксперт: ядерная сделка возродится с завоеванием доверия Ирана

«Без построения доверия между Ираном и США нельзя надеяться на успех реализации СВПД, и такие условия существуют, хотя незначительно», - отметил эксперт.

«Иран и США могут действовать одновременно, чтобы возродить СВПД, а страны, участвующие в ядерной сделке, особенно Россия и Китай, могут иметь хорошие отношения с Тегераном и могут гарантировать действия этой страны», - рассказал он.

Глава Российской академии геополитических исследований считает, что три европейских члена ядерной сделки, включая Великобританию, Германию и Францию, имея хорошие отношения с США, могут гарантировать первые шаги, предпринятые этой страной, первый из которых должна быть отмена односторонних санкций Вашингтона в отношении Ирана.