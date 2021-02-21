Иран занял восьмое место по темпам роста выздоровления от COVID-19

«Данные, извлеченные из системы ISC COVID-19 (ISC COVID-19 Visualizer), показывают, что число пациентов, которое увеличилось с 280 000 до 330 000 в ноябре в декабре и снизилось до менее чем 184 000 в январе, снова увеличилось до 208 000 человек в феврале», - сказал он.

Иран занимает шестое место по среднему уровню роста заболеваемости среди стран, пораженных этим заболеванием (одновременно 13 стран - Китай, Россия, Турция, Бразилия, Испания, США, Франция, Иран, Канада, Великобритания, Германия, Пакистан и Италия - занимают шестое место)», - отметил он.

«В феврале среднедневные темпы роста выздоровления в Великобритании составляли 1,36 процента, Италии 0,84 процента и 0,79 процента в Соединенных Штатах, которые одновременно с Ираном занимают восьмое место среди 13 стран», - пояснил он.