Минздрав обещал вакцину для 1,3 млн иранцев до конца года

Он заявил журналистам, что совместная вакцина Ирана и Кубы от коронавируса будет готовой перед другими вакцинами. По его словам, можно использовать данную вакцину до мая.

Ранее, в Иране сообщили, что к концу декабря 2021 года 70 процентов иранцев получат вакцину от COVID-19.

Напомним, вторая партия российской вакцины от коронавируса, как обещали российские чиновники здравоохранения, была отправлена ​​в Тегеран частным рейсом на прошлой неделе в пятницу.

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