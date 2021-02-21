21 февр. 2021 г., 14:24
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Минздрав обещал вакцину для 1,3 млн иранцев до конца года

Минздрав обещал вакцину для 1,3 млн иранцев до конца года

Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи в воскресенье сообщил, что 1,3 млн иранцев до конца иранского календарного года (20 марта 2021 года) будут делать прививки от коронавируса.

Он заявил журналистам, что совместная вакцина Ирана и Кубы от коронавируса будет готовой перед другими вакцинами. По его словам, можно использовать данную вакцину до мая.
Ранее, в Иране сообщили, что к концу декабря 2021 года 70 процентов иранцев получат вакцину от COVID-19.
Напомним, вторая партия российской вакцины от коронавируса, как обещали российские чиновники здравоохранения, была отправлена ​​в Тегеран частным рейсом на прошлой неделе в пятницу.

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