Иранский бегун стал чемпионом на турнире по легкой атлетике во Франции

Иранский серебряный призер в беге на дистанции 60 метров завоевал золотую медаль в субботу вечером, показав результат 6:62 секунды на данном турнире.

Фал Мохаммаду и Амори Глитин из Франции завоевали второе и третье места, показав результаты 6:64 и 6:64 секунды, соответственно.

Тафтиан, который получил лицензию на Олимпийские игры-2021 года в Токио в беге на дистанции 100 метров, уже побил рекорд Ирана в беге на 60 метров в помещении, показав результат 6:51 секунда. Он также преодолел дистанцию на 100 метров за 10,03 секунды, и установил рекорд в Иране.

Недавний рекорд Тафтиана на турнире по легкой атлетике во Франции является 27-м лучшим рекордом в дистанции на 60 метров в 2021 году.

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