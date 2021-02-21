Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Али-Акбаром Салехи

По данным ИРНА, Рафаэль Гросси, прибывший в Тегеран для обсуждения последних событий в ядерной деятельности Ирана в контексте сокращения обязательств по ядреной сделке, встретился с Али-Акбаром Салехи.

Переговоры между двумя сторонами начались час назад для координации одновременного выполнения «Закона о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа» и защитных действий МАГАТЭ.

В ближайшие несколько часов генеральный директор Международного агентства по атомной энергии встретится с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.