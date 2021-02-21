Иранская вакцина от коронавируса показала эффективность более 90%

Он заявил, что испытания в связи с иммуногенностью иранской вакцины от коронавируса проводились с участием 35 добровольцев. Предварительные результаты показывают, что около 90% людей, получивших вторую дозу вакцины, демонстрируют признаки иммунитета через две недели.

По его словам, 56 добровольцев получили вторую дозу собственной вакцины от коронавируса в первом этапе испытаний на людях.

Салехи отметил, что второй этап испытаний на людях иранской вакцины от коронавируса начнется в марте.

Напомним, 29 декабря первая фаза испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса собственного производства началась в Иране.

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