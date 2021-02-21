Действия Ирана не означают выход из ядерной сделки: иранский дипломат

В субботу вечером, накануне крайнего срока сокращения обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), он появился в прямой телепрограмме, чтобы проанализировать последнюю ситуацию ядерной сделкой. «15 докладов МАГАТЭ подтверждают полную приверженность Исламской Республики Иран ядерной сделке, что является документально подтвержденным и невероятным свидетельством», - отметил он.

«Сионистский режим всегда был против ядерной сделки. Были и другие страны в регионе, которые выступали против этого Соглашения. Байден объявил о своей готовности вести переговоры с Ираном в формате «Большой шестерки», и похоже, что они пока не смогли преодолеть свою внутреннюю напряженность», пояснил он.

«Джо Байден в пятницу вечером, что мы вернемся к переговорам с Ираном через «шестёрка». Думают ли они, что мы примем то, что мы не приняли под максимальным давлением, сейчас путем переговоров? Если бы мы хотели выполнить эти незаконные требования Соединенных Штатов, мы бы сделали это при Трампе. Трамп только хотел сфотографироваться с Рухани на память и подписать с нами новое соглашение. Но мы не приняли», - добавил он.

Исламская Республика Иран намерена приостановить регулирующий доступ за пределами Дополнительного протокола в рамках ядерной сделки 26 марта, если не будут отменены санкции США.