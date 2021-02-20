Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Иран

"По прибытии в Тегеран генерального директора Международного агентства по атомной энергии встретили заместитель директора Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди и Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади", написал Гариб-Абади в своем Twitter.

Прошлый раз, Гросси посетил Тегеран в августе 2020 года по официальному приглашению иранских властей. По итогам визита в Тегеран, он заявил о продолжении сотрудничества МАГАТЭ с Ираном после разрешения ряда проблем.

Ранее иранские власти уведомили МАГАТЭ о том, что если до 23 февраля США не отменят санкции против Ирана, то в стране вступит в действие параграф нового закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.