20 февр. 2021 г., 21:16
Journalist ID: 2177
News Code: 84236610
0 Persons

Зариф: Израиль расширяет единственный в регионе завод по производству ядерных бомб

Зариф: Израиль расширяет единственный в регионе завод по производству ядерных бомб

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что израильский режим расширяет единственный в регионе завод по производству ядерных бомб.

"Израиль расширяет Димону, единственный в регионе завод по производству ядерных бомб", написал Зариф в своем Twitter.

"Серьезно обеспокоены? Выражаете беспокойство? Хотите прокомментировать? Я так и думал", - написал Зариф, отметил президента США Джо Байдена, МАГАТЭ, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Комментарии главы МИД Ирана  прозвучали на фоне исследований инспекторов МАГАТЭ иранских ядерных объектов. Инспекторы МАГАТЭ обнаружили частицы урана на двух объектах, к которым Иран пытался заблокировать доступ.
 

Your Comment

You are replying to: .
5 + 7 =