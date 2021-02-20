Зариф: Израиль расширяет единственный в регионе завод по производству ядерных бомб

"Израиль расширяет Димону, единственный в регионе завод по производству ядерных бомб", написал Зариф в своем Twitter.

"Серьезно обеспокоены? Выражаете беспокойство? Хотите прокомментировать? Я так и думал", - написал Зариф, отметил президента США Джо Байдена, МАГАТЭ, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Комментарии главы МИД Ирана прозвучали на фоне исследований инспекторов МАГАТЭ иранских ядерных объектов. Инспекторы МАГАТЭ обнаружили частицы урана на двух объектах, к которым Иран пытался заблокировать доступ.

