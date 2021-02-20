20 февр. 2021 г., 21:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84236602
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Иран и Россия обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня

Иран и Россия обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня

Москва, 20 февраля. ИРНА — Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов принял Посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на складывающуюся обстановку в Йемене и Ираке. При рассмотрении ситуации в Сирии была подчеркнута важность продолжения взаимодействия в рамках «Астанинского процесса», в том числе с учетом итогов состоявшейся 16-17 февраля в Сочи 15-й Международной встречи в этом формате", говорится в сообщении российского МИД.

"В целом подтвержден настрой Москвы и Тегерана на регулярную «сверку часов» в целях нахождения эффективных путей обеспечения мира и безопасности в ближневосточном регионе", отмечается в сообщении.

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