Исламская революция наградила молодежь Ирана почетным знаком «За роль в решении основных проблем

"С каждым прошедшим днем важность и значение роли молодежи в развитии страны и обеспечении ее будущего становится все более очевидной. Всеобщее укоренение коронавируса в стране еще раз доказало эту истину", отметил аятолла Хаменеи.

"Усилия, энтузиазм и вдохновенная мотивация молодежи в этом вопросе, как и во многих других проблемах страны, стали авангардом научных и практических открытий. Это – один из величайших предметов гордости исламской революции, который наградил талантливую молодежь страны почетным знаком за роль в решении основных проблем", говорится в послании лидера.

"Дорогие студенты, на вас возлагаются надежды на то, что драгоценную возможность, которая предоставлена в ваше распоряжение, вы еще больше украсите научными, религиозными и морально-этическими компетенциями, будете готовы проявить эту роль, и перед Союзом исламских студенческих ассоциаций в Европе стоит еще более трудная и, конечно же, более почетная задача", резюмировал аятолла Хаменеи.