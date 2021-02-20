20 февр. 2021 г., 16:25
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News Code: 84236364
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Национальная лаборатория визуализации головного мозга и Университет Южной Дании подписали соглашение о сотрудничестве

Национальная лаборатория визуализации головного мозга и Университет Южной Дании подписали соглашение о сотрудничестве

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Между иранской национальной лаборатории визуализации головного мозга и Университетом Южной Дании подписано соглашение о сотрудничестве.

"Национальная лаборатория подписала меморандум о взаимопонимании с исследовательским подразделением Департамента психиатрии Университета Южной Дании с целью продвижения позиций Ирана в мире, расширения исследований и научного сотрудничества и совместной образовательной деятельности на международном уровне", говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте иранской национальной лаборатории визуализации головного мозга.

В рамках соглашения, стороны будут обмениваться учеными и исследователями, продвигать совместные исследовательские проекты, проводить совместные мероприятия, а также обмениваться академическими и образовательными исследовательскими услугами.

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