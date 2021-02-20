Цели визита гендиректора МАГАТЭ в Иран

Прошлый раз, Гросси посетил Тегеран в августе 2020 года по официальному приглашению иранских властей. По итогам визита в Тегеран, он заявил о продолжении сотрудничества МАГАТЭ с Ираном после разрешения ряда проблем.

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил в среду, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу прибудет в Тегеран для переговоров по проблеме продолжения сотрудничества сторон. "Генеральный директор МАГАТЭ поедет в Тегеран в субботу для технических переговоров с Организацией по атомной энергии о том, как продолжать сотрудничество в свете последнего развития событий ", написал дипломат в Twitter.

Ранее иранские власти уведомили МАГАТЭ о том, что если до 23 февраля США не отменят санкции против Ирана, то в стране вступит в действие параграф нового закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

1 декабря Меджлис (парламент) Ирана проголосовал за законопроект, который должен обязать правительство нарастить степень обогащения урана и ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии в течение 2 месяцев. При этом 23 февраля в Иране вступит в силу закон о приостановке временного применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с международным агентством.

Новая администрация США, которая ранее обещала снять с Ирана санкции и вернуться к СВПД, теперь говорит, что если Иран вернется к соблюдению обязательств, США сделают то же самое. Однако власти Ирана считает, что Соединенные Штаты нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке, и подчеркивают, что только в том случае, если санкции будут отменены и США вернутся к ядерной сделке Иран вернется к соблюдению обязательств по иранской ядерной программе.

Похоже, что одной из целей сегодняшнего визита Гросси в Тегеран будут переговоры с властями Исламской Республики Иран о продолжении присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране, несмотря на крайний срок, установленный Тегераном.