В Иране состоится конференция по правовым-международным требованиям Священной войны

«Эта конференция считается первым международным научным мероприятием, которая обсудит действия региональных и международных спонсоров Ирака в связи с агрессией Саддама против Исламской Республики Иран. Поддержки иракского режима США, Германией, Великобританией, Францией и правительственный терроризм США в убийстве генерала Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса также будут изучены в конференции», отметил он.

Говоря о человеческой жертвы Ирана, генерал Сафави также заявил, что в ходе 8-летней навязанной Исламской Республике войны Ираком около 4 млн человек были перемещены из приграничных провинций. «Ракетный удар и бомбардировка около 30 беззащитных городов в Иране, включая город «Дезфул» и химическая бомбардировка города Сардашт, 520 тыс. ветеранов, мучеников и пленников являются лишь некоторыми последствиями агрессии Ирака против Ирана». По его словам, в результате этой войны 2 млн. иранских семей столкнулись с многими проблемами.

Указав на роль западных стран, таких как Германия, Франция и Великобритания в поддержке Саддама в войне против иранского народа, генерал Сафави заявил: «Европейские правительства предоставили военную технику и сырье для производства химического оружия, даже цианиды режиму Саддама и открыто нарушили все положения Конвенции ООН против химического оружия (КХО)».

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