Иранские женщины получили право на участие в соревнованиях по спортивной акробатике

Иранская федерация гимнастики сообщила о согласии министерства спорта и молодежной политики Ирана на участие иранских женщин в международных соревнованиях по спортивной акробатике, соблюдая исламские нормы.

В прошлом году глава иранской федерации гимнастики Зархра Инче-Даргахи после переговоров с властями международной федерации сообщила о получении разрешения для участия иранских женщин в международных соревнованиях по спортивной акробатике с хиджабом.

Таким образом, впервые после Исламской революции 1979 года иранские женщины-гимнастки могут участвовать в международных соревнованиях.

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