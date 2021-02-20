20 февр. 2021 г., 14:44
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Иранские женщины получили право на участие в соревнованиях по спортивной акробатике

Иранские женщины получили право на участие в соревнованиях по спортивной акробатике

Тегеран, 20 февраля, ИРНА – Иранские женщины получили разрешение на участие в международных соревнованиях по спортивной акробатике.

Иранская федерация гимнастики сообщила о согласии министерства спорта и молодежной политики Ирана на участие иранских женщин в международных соревнованиях по спортивной акробатике, соблюдая исламские нормы.
В прошлом году глава иранской федерации гимнастики Зархра Инче-Даргахи после переговоров с властями международной федерации сообщила о получении разрешения для участия иранских женщин в международных соревнованиях по спортивной акробатике с хиджабом.
Таким образом, впервые после Исламской революции 1979 года иранские женщины-гимнастки могут участвовать в международных соревнованиях.

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