20 февр. 2021 г., 12:31
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Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой

Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой

Тегеран, 20 февраля, ИРНА – Глава комиссии по развитию и экспорту ненефтяной продукции Ирана Бабак Афгахи в субботу сообщил о запуске прямой судоходной линии между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой в ближайшее будущее.

Он отметил, что запуск прямой судоходной линии между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой с целью развития торговли – на повестке дня.
По его словам, корабли в указанной судоходной линии переходят из южных портов Ирана, останавливаются в портах Южной Африки и отправляются в порты стран Латинской Америки, в частности в Бразилию.
Неофициальные данные свидетельствуют о том, что объем экспорта товаров между Ираном и Южной Африкой за первые 6 месяцев прошлого года составил 43 млн долларов.

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