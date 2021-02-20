Представлен сильнейший мужчина в Иране

15-ые соревнования сильнейших мужчин страны в пятницу состоялись в провинции Систан и Белуджистан с участием 51 спортсмена. 10 спортсменов вышли в последний этап соревнований.
Мохсен Мосен-Абади преодолел других соперников, и стал сильнейшим мужчиной Ирана в текущем году.
Тегеран, 20 февраля, ИРНА – 15-ые соревновании сильнейших мужчин страны прошли в Ираншахре, и Мохсен Мосен-Абади представлен как сильнейший мужчина в Иране.
15-ые соревнования сильнейших мужчин страны в пятницу состоялись в провинции Систан и Белуджистан с участием 51 спортсмена. 10 спортсменов вышли в последний этап соревнований.
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