Представлен сильнейший мужчина в Иране

15-ые соревнования сильнейших мужчин страны в пятницу состоялись в провинции Систан и Белуджистан с участием 51 спортсмена. 10 спортсменов вышли в последний этап соревнований.

Мохсен Мосен-Абади преодолел других соперников, и стал сильнейшим мужчиной Ирана в текущем году.