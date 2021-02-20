20 февр. 2021 г., 09:57
Journalist ID: 2177
News Code: 84235660
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В Иране будет запущено массовое производство российской вакцины от COVID-19

В Иране будет запущено массовое производство российской вакцины от COVID-19

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Помимо закупки двух миллионов доз российской вакцины «Спутник V», Иран планирует запустить массовое производство российской вакцины от COVID-19 к новому иранскому календарному году (начинается 21 марта 2021 года).

Об этом заявил в интервью ИРНА представитель управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов Киануш Джаханпур.

Он назвал Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых безопасных и эффективных в мире, эффективность которой для людей старше 65 лет составила 92%.

Джаханпур добавил, что Иран закупит два миллиона доз российской вакцины от COVID-19. "Кроме того, в соответствии с ранее достигнутым между Ираном и Россией соглашением на территории страны будет запущено производство десятки миллионов доз «Спутник V» в следующем иранском году", уточнил он.  

Ранее официальный представитель иранского Министерства здравоохранения Сима Садат Лари сообщила, что Тегеран рассчитывает начать совместное с Россией и Кубой производство вакцин от коронавируса.

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