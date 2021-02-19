Иран запустит массовое производство российской вакцины "Спутник V"

"Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса, сказал он в интервью ИРНА.

По его словам, этот проект будет реализовываться в соответствии с ранее достигнутым Ираном и Россией соглашением на данный счет. "Иран решил использовать для кампании прививок набор разных прививок, включая российскую, индийскую и китайскую, а также собственного производства. Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная кампания спасла жизни иранцев", подчеркнул Ваези.

Ранее официальный представитель иранского Министерства здравоохранения Сима Садат Лари сообщила, что Тегеран рассчитывает начать совместное с Россией и Кубой производство вакцин от коронавируса.