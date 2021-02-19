19 февр. 2021 г., 21:26
Journalist ID: 2177
News Code: 84235402
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Чувствительность к финансовому каналу Ирана и Швейцарии снижается

Чувствительность к финансовому каналу Ирана и Швейцарии снижается

Чувствительность к финансовому каналу Ирана и Швейцарии снизилась, заявил в пятницу председатель Совместной торговой палаты Иран-Швейцария Шариф Незам-Мафи.

"После прихода к власти новой администрации США чувствительность к финансовым каналам между Ираном и Швейцарией снизилась", сказал Незам-Мафи в интервью ИРНА.
Он выразил надежду, что таким образом банки упростят свои операции с Ираном.
По его словам, швейцарские компании одни из немногих европейских компаний, которые не покинули Иран после того, как США начали вводить санкции и оказывать максимальное давление на страну.

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