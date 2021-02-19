Чувствительность к финансовому каналу Ирана и Швейцарии снижается

"После прихода к власти новой администрации США чувствительность к финансовым каналам между Ираном и Швейцарией снизилась", сказал Незам-Мафи в интервью ИРНА.

Он выразил надежду, что таким образом банки упростят свои операции с Ираном.

По его словам, швейцарские компании одни из немногих европейских компаний, которые не покинули Иран после того, как США начали вводить санкции и оказывать максимальное давление на страну.