Иран готов вести переговоры с США в рамках "Шестерки" лишь при отмене санкций

"Напоминание: из-за выхода США из СВПД нет 5 + 1. Теперь это только Иран и 4 + 1. Помните, (бывший президент США Дональд) Трамп вышел из СВПД и попытался расторгнуть его", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Иран будет реагировать не на "жесты", а на конкретные дела: отменить санкции", подчеркнул Хатибзаде.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции. "Для соблюдения (резолюции СБ ООН) 2231 США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции, которые были восстановлены и введены (Дональдом) Трампом. В таком случае мы незамедлительно дадим обратный ход всем корректирующим мерам", написал Зариф в Twitter.