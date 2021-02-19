Активное участие Ирана в Минской книжной выставке-ярмарке

Павильон Ирана вызвал большой интерес посетителей XXVIII Минской книжной выставки-ярмарки.

Посол Ирана в Минске Саид Яри заявил, что причиной большого интереса посетителей выставки в к иранскому павильону стала богатая и яркая иранская культура и цивилизация, а также развивающиеся связи Ирана и Белоруссии.

В иранской экспозиции представлены 50 новых книг: романы, книги о философии, архитектуре Ирана, а также детская литература. Дополнением стали изделия ручной работы иранских мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, приглашенный мастер по каллиграфии для посетителей напишет их имена на фарси.

18 февраля открылась XXVIII Минская книжная выставка-ярмарка. Она собрала 281 экспонента из 20 стран. Свои экспозиции представляют, в том числе Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия. По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день - до 18.00.