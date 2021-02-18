18 февр. 2021 г., 22:25
Journalist ID: 2388
News Code: 84234747
0 Persons

Рухани: ядерная сделка - важное достижение для многосторонней дипломатии

Рухани: ядерная сделка - важное достижение для многосторонней дипломатии

Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Ссылаясь на важность роли Совета Европы в определении общих политических ориентаций и определении приоритетов Европейского Союза, президент Ирана сказал, что Европейский Союз, как важный игрок на мировой арене, должен играть соответствующую роль в противодействии одностороннему подходу США.

В телефонном разговоре с президентом резидентом Европейского совета Шарлем Мишелем в четверг вечером Хасан Рухани назвал ядерную сделку важным достижением для многосторонней дипломатии и подчеркнул, что «мы не должны позволять легко подорвать это великое достижение. Глава внешней политики ЕС в качестве координатора МАГАТЭ может сыграть роль в разработке шагов».

Your Comment

You are replying to: .
6 + 4 =