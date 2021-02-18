Рухани: ядерная сделка - важное достижение для многосторонней дипломатии

В телефонном разговоре с президентом резидентом Европейского совета Шарлем Мишелем в четверг вечером Хасан Рухани назвал ядерную сделку важным достижением для многосторонней дипломатии и подчеркнул, что «мы не должны позволять легко подорвать это великое достижение. Глава внешней политики ЕС в качестве координатора МАГАТЭ может сыграть роль в разработке шагов».
Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Ссылаясь на важность роли Совета Европы в определении общих политических ориентаций и определении приоритетов Европейского Союза, президент Ирана сказал, что Европейский Союз, как важный игрок на мировой арене, должен играть соответствующую роль в противодействии одностороннему подходу США.
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