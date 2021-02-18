Рухани: ядерная сделка - важное достижение для многосторонней дипломатии

В телефонном разговоре с президентом резидентом Европейского совета Шарлем Мишелем в четверг вечером Хасан Рухани назвал ядерную сделку важным достижением для многосторонней дипломатии и подчеркнул, что «мы не должны позволять легко подорвать это великое достижение. Глава внешней политики ЕС в качестве координатора МАГАТЭ может сыграть роль в разработке шагов».