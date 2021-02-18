18 февр. 2021 г., 20:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84234696
0 Persons

Действия Ирана по борьбе с неинфекционными заболеваниями - модель для Ближнего Востока: ВОЗ

Действия Ирана по борьбе с неинфекционными заболеваниями - модель для Ближнего Востока: ВОЗ

Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Директор региона Восточного Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения Ахмед аль-Манзари назвал действия Ирана в области борьбы с неинфекционными заболеваниями и разработку национального плана действий в этой области образцом для стран региона.

Д-р Ахмед аль-Манзари во время своего визита в Научно-исследовательский институт эндокринологии и метаболизма в качестве партнерского центра Всемирной организации здравоохранения сказал: «Разработка оперативных планов с помощью комитетов по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в 31 провинции и 67 университетах страны - путь Ирана к достижению целей ускоренного устойчивого развития».

Аль-Манзари подчеркнул необходимость передачи знаний и опыта Ирана другим странам региона, особенно в областях, связанных с пандемией Covid-19 и неинфекционными заболеваниями. «Создавая региональные и глобальные сети партнерских центров в области неинфекционных заболеваний, взаимодействие в этом отношении может быть расширено», - отметил он.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 2 =