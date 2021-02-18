Действия Ирана по борьбе с неинфекционными заболеваниями - модель для Ближнего Востока: ВОЗ

Д-р Ахмед аль-Манзари во время своего визита в Научно-исследовательский институт эндокринологии и метаболизма в качестве партнерского центра Всемирной организации здравоохранения сказал: «Разработка оперативных планов с помощью комитетов по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в 31 провинции и 67 университетах страны - путь Ирана к достижению целей ускоренного устойчивого развития».

Аль-Манзари подчеркнул необходимость передачи знаний и опыта Ирана другим странам региона, особенно в областях, связанных с пандемией Covid-19 и неинфекционными заболеваниями. «Создавая региональные и глобальные сети партнерских центров в области неинфекционных заболеваний, взаимодействие в этом отношении может быть расширено», - отметил он.