США должны выполнить обязательства: Рухани

«Трамп думал, что если он окажет такое давление на иранский народ, люди встанут на колени и сдадутся. Сегодня американский народ и нынешняя администрация понимают, что бывший президент совершил ошибку, и мы надеемся, что эти ошибки будут скоро исправлены и что новая администрация США подчинится закону, постановлениям и Резолюции 2231», - сказал Рухани.

«Наш ненефтяной экспорт в начале правительства 11-го созыва составлял около 31 млрд долларов. В 2019 году наш ненефтяной экспорт достиг 43 млрд долларов, и мы видим, что наблюдается очень хорошее движение в ненефтяном экспорте», - отметил он.

По его словам, «в то же время мы по-прежнему надеемся, что наш ненефтяной экспорт находится в хорошем состоянии и что наш народ станет свидетелем развития страны и ее процветания».