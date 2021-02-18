В Иране введено в эксплуатацию четыре промышленных и горнодобывающих проектов

Как сообщает ИРНА, в 51-й церемонии открытия «производственного скачка», три проекта в области горнодобывающей промышленности в провинциях Хормозган и Керман и проект экспортного терминала в провинции Мазандаран этим утром были открыты по приказу президента Хасана Рухани.

На этой церемонии, причал №5 особой зоны энергетической промышленности на Южном Парсиане, первая фаза Комплекс для гранулирования Мадкуш в Бендер-Аббасе в провинции Хормозган, установка гранулирования №1 Гохар Замин Сирджан в провинции Керман и сельскохозяйственный экспортный терминал были открыты и начали свою работу.

Общий объем инвестиций, вложенных в эти четыре проекта, составляет восемь тысяч 520 млнд туманов, что обеспечит работой одну тысячу 360 человек.