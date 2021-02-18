Снятие эмбарго и справедливое распределение вакцины имеют важное значение в борьбе с коронавирусом

«Коронавирус - общий враг человечества и нацелен на него, независимо от расы, религии или национальности, чтобы бороться с ним, необходимо практическое сотрудничество и солидарность всех наций», - отметил он.

Далее он указал на надежды на борьбу с коронавирусом путем инъекции вакцины, добавив, что глобальные усилия должны быть сосредоточены на массовом производстве и справедливом распределении вакцины от коронавируса.

«Правительство Ирана не смогло адекватно помочь компаниям и частному сектору в результате вспышки коронавируса из-за замораживания его финансовых ресурсов за рубежом из-за незаконных санкций США», - добавил он.