18 февр. 2021 г., 10:07
Journalist ID: 2388
News Code: 84233988
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Рухани призвал США отменить санкции

Рухани призвал США отменить санкции

Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Подчеркнув, что проблемы можно преодолеть только с помощью рациональности и взаимного уважения, президент Ирана Хасан Рухани сказал, что как только Соединенные Штаты отменят незаконные санкции, все будет в порядке.

Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Швейцарской Конфедерации Гаем Пармелином во вторник вечером сказал, что с дальнейшей мобилизацией экономических и финансовых комитетов, которые были сформированы с целью продолжения и повышения уровня экономического сотрудничества между двумя странами, сотрудничество Тегеран-Берн может быть продвинуто до соответствующей стадии».

Рухани также призвал к эффективным мерам, которые необходимо принять для швейцарского финансового канала и к выполнению тех совместных соглашений, действие которых было приостановлено из-за политики предыдущей администрации США, а также к шагу в направлении использования взаимных возможностей.

«Максимальное давление Соединенных Штатов полностью потерпело поражение из-за сопротивления иранского народа, и проблемы могут быть решены только способами, основанными на рациональности и взаимном уважении», - отметил он.

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