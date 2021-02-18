Рухани призвал США отменить санкции

Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Швейцарской Конфедерации Гаем Пармелином во вторник вечером сказал, что с дальнейшей мобилизацией экономических и финансовых комитетов, которые были сформированы с целью продолжения и повышения уровня экономического сотрудничества между двумя странами, сотрудничество Тегеран-Берн может быть продвинуто до соответствующей стадии».

Рухани также призвал к эффективным мерам, которые необходимо принять для швейцарского финансового канала и к выполнению тех совместных соглашений, действие которых было приостановлено из-за политики предыдущей администрации США, а также к шагу в направлении использования взаимных возможностей.

«Максимальное давление Соединенных Штатов полностью потерпело поражение из-за сопротивления иранского народа, и проблемы могут быть решены только способами, основанными на рациональности и взаимном уважении», - отметил он.