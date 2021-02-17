Рухани: Единственный способ сохранить ядерную сделку - это отменить бесчеловечные санкции США

В телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду вечером Хасан Рухани назвал внесение новых вопросов в ядерную сделку невозможным и подчеркнул: «ядерная сделка - это документ, одобренный Советом Безопасности, и продукт долгих усилий Ирана и шесть основных стран».

Критикуя невыполнение Европой обязательств по ядерной сделке после того, как США в одностороннем порядке вышли из нее во время предыдущей администрации страны, он отметил: «Если мы действительно хотим сохранить ядерную сделку и его цели, мы должны реализовать это на практике и в рамках структуры. Европа должна доказать это на практике».

Рухани заявил, что «продолжение работы ядерной сделки с продолжением санкций и несоблюдение сторонами обязательств не имеет легитимности и признания».