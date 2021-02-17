ВОЗ похвалила опыт Ирана в управлении ситуацией с коронавирусом

В среду, в кулуарах встречи с министром здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саидом Намаки, Ахмад аль-Манзери сказал: «Это моя третья поездка на мою вторую родину, Иран. Во время этой поездки я впервые увидел, что сделал Иран, и как он справился с проблемами, связанными с болезнью Covid-19».

«Сегодня у меня был полевой визит, я посетил различные бригады и медицинские центры. Команды выполняют множество действий, которые предоставляют медицинские услуги таким образом, чтобы никому не было отказано в доступе. В рамках стратегии Ирана я посетил одну из медицинских станций и наблюдал, какими полномочиями обладают члены команды, которые могут взаимодействовать для продвижения общей стратегии страны», - отметил он.