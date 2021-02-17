В Иране рассказали об основных целях визита Гросси

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, прибудет в Тегеран в субботу вечером для технических переговоров с Организацией по атомной энергии Ирана, а в воскресенье встретится с президентом Организации по атомной энергии Ирана и другими официальными лицами», - сказал он.

«Основное внимание на этих переговорах будет уделено техническим вопросам и механизмам обеспечения соблюдения, прекращению надзора за пределами гарантий и Дополнительного протокола, а также добровольным действиям и способам продолжения сотрудничества между двумя сторонами»,- отметил он.

Как сообщает ИРНА, посол Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади объявил в среду о визите генерального директора Международного агентства по атомной энергии в Иран.