17 февр. 2021 г., 22:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84233715
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В Иране рассказали об основных целях визита Гросси

В Иране рассказали об основных целях визита Гросси

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Представитель Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди подчеркнул, что самым важным направлением переговоров Генерального директора МАГАТЭ в Тегеране по техническим вопросам и исполнительным механизмам будет прекращение надзора, выходящего за рамки гарантий и Дополнительного протокола, а также добровольные действия.

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, прибудет в Тегеран в субботу вечером для технических переговоров с Организацией по атомной энергии Ирана, а в воскресенье встретится с президентом Организации по атомной энергии Ирана и другими официальными лицами», - сказал он.

«Основное внимание на этих переговорах будет уделено техническим вопросам и механизмам обеспечения соблюдения, прекращению надзора за пределами гарантий и Дополнительного протокола, а также добровольным действиям и способам продолжения сотрудничества между двумя сторонами»,- отметил он.

Как сообщает ИРНА, посол Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади объявил в среду о визите генерального директора Международного агентства по атомной энергии в Иран.

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