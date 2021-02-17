17 февр. 2021 г., 17:20
Journalist ID: 2177
News Code: 84233404
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В Минздраве Ирана сообщили о планах совместного производства российской и кубинской вакцин

В Минздраве Ирана сообщили о планах совместного производства российской и кубинской вакцин

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Иран рассчитывает начать совместное с Россией и Кубой производство вакцин от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель иранского Министерства здравоохранения Сима Садат Лари.

"Первые партии российской вакцины "Спутник V" прибыли в Иран и  стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства "Спутник V". На первом этапе вакцину получит медицинский персонал отделений интенсивной терапии", сказала Лари.
По ее словам, совместное производство в соответствии с проведёнными консультациями между Ираном и Россией стоит на повестке дня.
"Кроме России, Иран рассчитывает начать совместное производство вакцины от коронавируса с Кубой", добавила он.
 
 

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