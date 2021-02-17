В Минздраве Ирана сообщили о планах совместного производства российской и кубинской вакцин

"Первые партии российской вакцины "Спутник V" прибыли в Иран и стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства "Спутник V". На первом этапе вакцину получит медицинский персонал отделений интенсивной терапии", сказала Лари.

По ее словам, совместное производство в соответствии с проведёнными консультациями между Ираном и Россией стоит на повестке дня.

"Кроме России, Иран рассчитывает начать совместное производство вакцины от коронавируса с Кубой", добавила он.



