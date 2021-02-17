Глава МАГАТЭ отправится в Тегеран в субботу

"Генеральный директор МАГАТЭ поедет в Тегеран в субботу для технических переговоров с Организацией по атомной энергии о том, как продолжать сотрудничество в свете последнего развития событий ", написал дипломат в Twitter.

Гариб-Абади отметил, что 23 февраля в Иране вступит в действие параграф нового закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Ранее он сообщил, что МАГАТЭ получило уведомление от Ирана об исполнении в установленные сроки решения его парламента о прекращении широких полномочий проведения инспекций на ядерных объектах.