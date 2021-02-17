17 февр. 2021 г., 17:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84233392
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Глава МАГАТЭ отправится в Тегеран в субботу

Глава МАГАТЭ отправится в Тегеран в субботу

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади сообщил в среду, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу прибудет в Тегеран для переговоров по проблеме продолжения сотрудничества сторон.

"Генеральный директор МАГАТЭ поедет в Тегеран в субботу для технических переговоров с Организацией по атомной энергии о том, как продолжать сотрудничество в свете последнего развития событий ",  написал дипломат в Twitter.
Гариб-Абади отметил, что 23 февраля в Иране вступит в действие параграф нового закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.
Ранее он сообщил, что МАГАТЭ получило уведомление от Ирана об исполнении в установленные сроки решения его парламента о прекращении широких полномочий проведения инспекций на ядерных объектах.

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