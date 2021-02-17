Если бы не санкции, Иран бы приобрел вакцину от коронавируса

Об этом заявил в среду первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири с директором Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Салимом Аль-Мандхари.

"Санкции против Ирана были наложены человеком, который так же жестоко обращалось с политикой Всемирной организации здравоохранения. Эти санкции, которые противоречат основным правам человека на обеспечение своего здоровья, являются бесчеловечными и нарушают права человека не нашел отклика во всем мире", сказал Джахангири.

По его словам, США мешают Ирану доступа к своим средствам в других странах. "Мы одновременно борется с санкциями США и пандемией коронавируса", уточнил он.

Он добавил, что десятки миллиардов долларов иранских средств заблокированы в банках азиатских стран. "Доставка медицинского оборудования в Иране, закупленного в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, не была осуществлена ​​через год из-за финансовых ограничений", добавил Джахангири.